МИД Венесуэлы оценил вероятность начала войны в Латинской Америке

Каракас, 25 января. Возможность военного сценария в Латинской Америке исключена. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Как бы ни хотели некоторые правительства привести нас к конфликту, к войне, этого не произойдет», — заявил Арреаса в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в регионе между народами установлен «глубокий мир». Арреаса не исключил, что для разжигания конфликта будут привлечены наемники и военизированные формирования, однако, по его словам, столкновения между народами невозможны»

Отметим, что с 23 января спикер парламента Венесуэдлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержал президент США Дональд Трамп. После этого законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал американских дипломатов покинуть страну.

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о поддержке действующей власти и назвал происходящее «государственным переворотом», об этом сообщают «Известия».