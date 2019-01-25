Эксперт объяснил, почему санкции США не смогут остановить строительство «Северного потока — 2»

Москва, 25 января. Директор Института демократии Патрик Башам считает, что американские санкции против газопровода «Северный поток – 2» не смогут остановить его строительство.

Размышлениями на тему эксперт поделился в интервью РИА Новости, добавив, что, безусловно, Вашингтон будет всячески вставлять палки в колеса, однако ни к чему это не приведет.

«Я думаю, санкции готовятся. Но если бы речь шла о гипотетическом проекте, на реализацию которого требуется пять-десять лет, американская критика могла бы возыметь действие. Но мы говорим о проекте на стадии готовности», — пояснил Башам.

Как напоминает «Газета.ru», российские власти уже много раз заявляли о том, что строительство новой ветки газопровода – проект чисто коммерческий и просили западных партнеров не связывать его с политикой.