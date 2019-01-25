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В Пентагоне рассказали о процессе вывода войск из Сирии

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В Пентагоне рассказали о процессе вывода войск из Сирии

Вашингтон, 25 января. Пентагон будет учитывать мнение союзников, а также ситуацию на местах при выводе войск из Сирии.

Как сообщил представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон журналистам РИА Новости, власти США не имеют «произвольных сроков» по выводу войск. Он подчеркнул, что операция осуществляется на основе условий на местах, а также на основе переговоров с союзниками и партнерами.

Робертсон подчеркнул, что в настоящий момент США осуществляют «упорядоченный вывод» американских войск с северо-востока Сирии.

Напомним, что 18 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что военные США покинут территорию Сирии. Источники в администрации США заявляли, что на это потребуется от 60 до 100 дней.

Отметим, что международная коалиция во главе с США находится в САР не законно, без получения разрешения от Дамаска.

Автор: Денис Коробейников
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