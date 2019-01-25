Глава МИД Венесуэлы рассказал, кто стоит за переворотом

Каракас, 25 января. Руководитель внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреса рассказал, кто стоит за попыткой переворота в стране.

По словам главного дипломата южноамериканского государства, рука Вашингтона прослеживается не только в происходящем сейчас в Венесуэле, но и практически во всех переворотах в мире.

«Государственные перевороты в Латинской Америке всегда продвигали правительства США. Как-то сам президент Боливии Эво Моралес сказал, что единственная страна в полушарии, где не было переворота — это США, поскольку в Вашингтоне нет американского посольства», — заявил руководитель венесуэльского МИД.

При этом Арреса отметил, что Соединенные Штаты не только стояли за попыткой переворота в Венесуэле и всячески его поддерживали, а были в авангарде всех беспорядков.

Как напоминает «Газета.ru», позавчера спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Поддержку ему в этом выразили ряд государств, включая США и Канаду.