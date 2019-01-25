Мадуро отказался уходить с поста президента до 2025 года

Каракас, 25 января. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не покинет свой пост до 2025 года. Именно тогда заканчиваются его полномочия.

В выступлении перед Верховным судом Мадуро подчеркнул, что продолжит управлять страной все те годы, которые ему положены как президенту республики «с поддержкой гражданского общества и военных».

«Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство», — отметил лидер Венесуэлы.

Напомним, что с 21 января в стране проходят массовые акции протеста против действующей власти. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя действующим президентом страны. Его признали США и часть стран Латинской Америки.

Ранее глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал произошедшее в стране «государственным переворотом». Он подчеркнул, что армия поддерживает законно избранного президента страны. Об этом сообщает RT.