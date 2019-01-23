США проигнорировали предложение РФ о проведении встречи по ДРСМД — Захарова

Москва, 23 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США неплохо было бы вспомнить о своей ответственности как ядерной державы. Об этом дипломат сообщила, комментируя категоричную позицию Вашингтона, объявившего ранее о выходе из ДРСМД, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Еще не поздно выработать ответственную позицию по этому вопросу. Россия готова к диалогу по всему комплексу вопросов стратегический безопасности», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что США проигнорировали предложение РФ о проведении встречи по ДРСМД в Пекине.

Напомним, США намерены приостановить выполнение обязательство по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Вашингтон ранее обвинил в Москву в том, что Россия якобы нарушила договор, проведя испытания ракеты 9М729.

В среду на специальном брифинге, организованном Минобороны и МИД РФ, военным атташе и СМИ показали ракету 9М729. Российские официальные лица в очередной раз решительно опровергли все обвинения со стороны США, указав, что дальность полета ракеты не превышает 500 километров.