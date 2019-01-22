Красноярские полицейские спасли от обморожения пятилетнего ребенка

Москва, 22 января. В Красноярском крае полицейские спасли от обморожения пятилетнего ребенка. Девочка находилась на улице раздетая и без обуви в тридцатиградусный мороз.

Как уточняется на сайте МВД РФ, инцидент произошел в поселке Ирбейский Красноярского края. Ребенка сотрудники ГИБДД заметили у ограды, девочка стояла босиком. Полицейские забрали ребенка и отвезли в больницу.

Позже выяснилось, что девочка проснулась дома одна, испугалась и выбежала на улицу. Мать ребенка, отправляясь на работу, оставила дочь с совершеннолетним сыном, однако молодой человек ушел. Сейчас девочка находится в безопасности, подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

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