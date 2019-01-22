Superjob отказался от графы «образование» при размещении вакансий

Москва, 22 января. Сервис по поиску работы Superjob принял решение отказаться от раздела «образование» при размещении вакансий. Об этом рассказали в пресс-службе рекрутинговой фирмы.

«Теперь отсутствие образования определенного типа больше не препятствие для поиска работы», — уточнили в организации.

Отмечается, что фирмы на сегодняшний день больше смотрят на истинные умения и опыт кандидата, а не на диплом учебного заведения, а также отдают предпочтение работникам, которые уже имеют наработанные связи.

Эксперты уточнили, что графа об образовании сохраняется при размещении резюме.

«Естественно, необходимость высшего образования и так ясна по названиям некоторых вакансий — это инженеры, врачи и другие специальности», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты назвали профессии, которые могут исчезнуть в России в ближайшем будущем.