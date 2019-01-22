Восемь из 12 спасенных после пожара в Черном море являются гражданами Турции

Москва, 22 января. Среди моряков, спасенных после пожара на судах в Черном море, восемь являются гражданами Турции. Об этом рассказали в турецком генеральном конкурсе в Новороссийске.

По данным ТАСС, сотрудник дипломатического ведомства уточнил, что в консульстве знают о восьмерых спасенных — гражданах Турции. Он подчеркнул, что тела погибших еще не опознаны.

Напомним, в Черном море загорелись сразу два судна — Candy (17 человек на борту) и Maestro (экипаж из 14 человек). Оба танкера следовали под флагом Танзании.

Спасательной операцией в этой местности руководит Росморречфлот. Известно, что спасающиеся от огня моряки прыгали за борт. На обоих суднах находились граждане Турции и Индии.

Ранее Росморречфлот заявил о 10 погибших при пожаре на судах в Черном море. Сейчас