Бутина вышла на связь с семьей после недельного перерыва

Москва, 22 января. Арестованная в США россиянка Мария Бутина спустя неделю вышла на связь с семьей. Об этом сообщил во вторник ее отец Валерий Бутин.

«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Отец Бутиной объяснил, что все это время она пыталась связаться с родными. Мужчина отметила, что не знает точной причины, по которой сделать это его дочери не удавалось. Он предположил, что мог иметь место технический сбой.

«Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла», — отметил Валерий Бутин.

При этом он подчеркнул, что после звонка Бутиной во вторник гарантировать регулярную связь с девушкой невозможно. По словам отца россиянки, катаклизмы со связью происходят постоянно с того момента, как Бутина была задержана.

Россиянка Мария Бутина была задержана в США в середине июля. Американские власти обвиняют девушку в том, что она якобы работала незарегистрированным иностранным агентом и причастна к некому сговору. Бутиной в США грозит до 15 лет лишения свободы. Москва считает, что Бутина является политической заключенной.

Ранее отец Марии Бутиной сообщил газете «Известия», что Бутина уже больше семи дней не выходит на связь с родными.