«Украина лишится козыря по Крыму»: в России собираются наполнить Северо-Крымский канал, закрытый Киевом

Киев, 22 января. В России разработали проект, который должен улучшить ситуацию с водоснабжением Северного Крыма. Этот план был одобрен специалистами Главгосэкспертизы.

Отмечается, что проект предусматривает установку оборудования, которое сможет компенсировать потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию. Это станет возможным благодаря комплектной, а также повысительной насосных станций.

Сообщение, размещенное на официальном сайте Главгосэкспертизы, говорит о том, что ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала снимет инфраструктурные ограничения, а также значительно улучшит водоснабжение города Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов Республики Крым.

Как пишет издание «Политнавигатор», Киев еще в 2014 году перекрыл подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал.

Напомним, шлюзы из Днепра в Северо-Крымский канал закрылись, когда Крым стал российским, и на первый взгляд это грозило катастрофой — с Украины шло 85% объема воды для полива. В кратчайшие сроки Россия разведала и освоила на полуострове три водозабора — Нежинское, Григорьевское и Просторненское.

В том месте, где река Биюк-Карасу проходит под Северо-Крымским каналом, был сделан перебрасывающий дюкер — так удалось перенаправить воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ естественного налива. Налив водохранилищ и быстрый переброс воды позволил быстро подать воду в Восточный Крым, у которого почти нет собственных источников пресной воды. От месторождений построили водоводы, которые сейчас сводятся в единую насосную станцию, и по программе ФЦП должны дойти до Феодосии к 2020 году.

Как пишет издание, в России собираются наполнить Северо-Крымский канал, закрытый Киевом . При этом, по данным автора статьи, если России удастся решить вопросы с водоснабжением Крыма собственными силами, то «Украина лишится козыря по Крыму».

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