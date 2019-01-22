Смерть смотрит в лицо: Бейл решил прекратить худеть и толстеть ради ролей в кино

Нью-Йорк, 22 января. Американский актер Кристиан Бейл заявил, что планирует перестать худеть и набирать вес ради съемок в кино.

Бейл рассказал, что после трансформации своей внешности ему больше всего жаль свою жену, которая вынуждена с этим мириться. Кроме того, Бейл пожаловался на здоровье.

«Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда, не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо», — приводит газета Times слова актера.

Напомним, что Кристиан Бейл регулярно худеет или поправляется, чтобы выглядеть естественно для роли. Так, он набирал вес для картины «Американский психопат» и для роли Бэтмена, а также резко худел для съемок фильма «Машинист» и фильма «Спасительный рассвет».

Ради одной из последний своих ролей в фильме «Власть» Бейл набрал 20 килограммов.