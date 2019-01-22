Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме под Волгоградом

Волгоград, 22 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Волгоградской области: один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в доме.

Страшный пожар зафиксировали в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на телефон экстренных служб в ночь с понедельника на вторник в городе Краснослабодск, передают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Известно, что погиб трехлетний мальчик, также еще один ребенок пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.