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Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме под Волгоградом

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Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме под Волгоградом

Волгоград, 22 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Волгоградской области: один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в доме.

Страшный пожар зафиксировали в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на телефон экстренных служб в ночь с понедельника на вторник в городе Краснослабодск, передают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Известно, что погиб трехлетний мальчик, также еще один ребенок пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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