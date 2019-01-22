Спасатели продолжают поисковую операцию в районе пожара в Черном море

Москва, 22 января. Спасатели продолжают работать в районе чрезвычайного происшествия, связанного с пожаром на судах в районе Керченского пролива в Черном море. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота. Отмечается, что со стадии спасательной операция перешла в поисковую. Сотрудники МЧС ищут пропавших десятерых моряков.

Как пишет РИА Новости, согласно обновленным данным, 12 человек были спасены, десять человек погибли.

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт​​​. Ранее сообщалось, что на двух судах было 32 человека.

Напомним, пять судов продолжают поиски моряков в Черном море. В