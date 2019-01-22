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На Камчатке из-за сообщений о «минировании» проверяют школы и детсады

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На Камчатке из-за сообщений о «минировании» проверяют школы и детсады

Петропавловск-Камчатский, 22 января. В некоторые социальные объекты Петропавловска-Камчатского по электронной почте поступили сообщения о «минировании».

«Сообщения поступили в ряд социальных учреждений города по электронной почте​​​. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию», — цитирует собеседника из управления ФСБ России по Камчатскому краю РИА Новости.

Проверки проводятся в зданиях учреждений здравоохранения, школах и детских садах.

В конце 2017 году на Камчатке уже проводились массовые эвакуации людей из-за сообщений о якобы заложенных в административных зданиях, торговых центрах и социальных объектах взрывных устройствах.

Ранее Газета.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов. В МВД не исключили, что задержанный мужчина страдает психическим заболеванием.

Автор: Алексей Громов
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