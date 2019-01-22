На Камчатке из-за сообщений о «минировании» проверяют школы и детсады
Петропавловск-Камчатский, 22 января. В некоторые социальные объекты Петропавловска-Камчатского по электронной почте поступили сообщения о «минировании».
«Сообщения поступили в ряд социальных учреждений города по электронной почте. В настоящее время правоохранительные органы проверяют эту информацию», — цитирует собеседника из управления ФСБ России по Камчатскому краю РИА Новости.
Проверки проводятся в зданиях учреждений здравоохранения, школах и детских садах.
В конце 2017 году на Камчатке уже проводились массовые эвакуации людей из-за сообщений о якобы заложенных в административных зданиях, торговых центрах и социальных объектах взрывных устройствах.
Ранее Газета.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании трех московских аэропортов. В МВД не исключили, что задержанный мужчина страдает психическим заболеванием.