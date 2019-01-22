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Британские ученые зафиксировали высокую концентрацию кокаина в Темзе

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Британские ученые зафиксировали высокую концентрацию кокаина в Темзе

Лондон, 22 января. Увеличенная концентрация наркотиков в Темзе привела к повышению активности обитающих в реке угрей. Об этом пишет британский таблоид The Times.

По данным газеты, научные сотрудники из Королевского колледжа Лондона исследовали воду возле стоков здания парламента. Так эксперты хотели определить, насколько велик уровень потребления кокаина жителями Лондона и также выяснить о влиянии промышленных отходов на активность рыб.

Помимо этого, в течение семи дней британские специалисты исследовали воду, поступающую в городские очистные сооружения, пишет «Царьград».

Оказалось, что содержание кокаина и его частей, выводимых из организма, увеличивалось с каждым днем.

Также сообщается, что анализы в других британских городах продемонстрировали, что употребление кокаина растет в уик-энд и падает в будни, а в Лондоне высокий уровень сохраняется ежедневно, сообщает Deita.ru.

Согласно информации издания, рост концентрации наркотиков в реке пагубно сказывается на окружающей среде. Так, живущие в Темзе угри уже начали проявлять нехарактерную им активность.

Автор: Алексей Громов
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