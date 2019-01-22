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Токио надеется на конструктивные переговоры между Путиным и Абэ

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Токио надеется на конструктивные переговоры между Путиным и Абэ

Токио, 22 января. Японское правительство ожидает, что встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Москве пройдет в конструктивном ключе.

По словам генерального секретаря кабмина Японии Есихидэ Суги, Токио ожидает конструктивной дискуссии. Он подчеркнул, что воздержится от каких-либо прогнозов на счет переговоров.

Напомним, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в понедельник с визитом в Москву. Во вторник он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее японские журналисты заявляли, что Абэ планирует рассмотреть возможность подписания мирного договора при условии передачи российской стороной острова Шикотан, а также прилегающих мелких островов.

Автор: Денис Коробейников
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