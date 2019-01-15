На кону жизнь Порошенко: в России предложили не признавать итоги выборов на Украине

Избирательная кампания на территории Украины, вероятно, станет одной из самых грязных за всю историю, такое заявление сделали в российском МИД. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами удержаться на плаву, действующее руководство Незалежной переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения», — говорится в комментарии ведомства.

Украина предоставлена сама себе

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН согласился с заявлением российского МИД. Действительно, есть все основания для таких прогнозов, считает эксперт.

«У действующего президента Украины Петра Порошенко ситуация с электоральным рейтингом на старте кампании близка к критической — но отдавать власть он, судя по всему, не собирается. В то же время ни США, ни ЕС прямо не заявили о поддержке того или иного кандидата в президенты, включая и Порошенко. Это означает, что Украина предоставлена самой себе, а опыт последних лет показывает, что без жесткого внешнего управления эту страну захлестывает анархия и коррумпированные беспринципные элиты начинают выяснять между собой отношения с использованием всех возможных способов, в том числе и криминальных», — заключил Максим Жаров.

Отмена выборов реальна

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН выразил мнение, что на данный момент есть вероятность отмены выборов на Украине как таковых на неопределенный срок. Такой сценарий, отметил эксперт, уже прорабатывался в конце прошлого года с применением военного положения.

«Теперь же, когда граждане в массе своей убедились, что военное положение ничего особенного из себя не представляет и не принесло тех угрожающих последствий, которые предрекали, можно ожидать, что противиться повторному введению этой меры население не будет так активно, как в первый раз. А это значит, что Порошенко имеет возможность запустить весь механизм ограничения свобод, который предусмотрен, в том числе и отмену выборов на законном основании», — пояснил Артем Журко.

На кону жизнь Порошенко

В целом, отметил эксперт, президентские выборы на Украине всегда были крайне скандальными, но очередные выборы, скорее всего, действительно станут «неординарными» в этом смысле. Эксперт напомнил, что у растерявшего рейтинг Порошенко «на кону стоит все: власть, бизнес, и даже собственная жизнь».

«Конкуренты — Юлия Тимошенко и номинальный Игорь Коломойский в виде комика Владимира Зеленского, — имеют достаточно серьезные претензии друг к другу и обиды прощать вряд ли собираются. Поэтому уже сейчас с помощью как административного ресурса, так и с подконтрольных медиа идет активная кампания по очернению друг друга. Очевидно, что ситуация в этом отношении будет только ухудшаться и мы станем свидетелями множества вбросов и скандалов», — добавил Артем Журко.

Учитывая, что избирательные участки на территории России для граждан Украины вряд ли будут открыты, отметил политолог, оценку российского МИД о предстоящих выборах на Украине можно считать верной. Не нужно забывать и о том, что кроме миллионов фактически лишенных права голоса граждан Украины, находящихся в РФ, есть еще и граждане с украинскими паспортами на территории ДНР и ЛНР.

Скорее всего их, как и пять лет назад, даже не учтут в избирательных ведомостях.

«Более того, уже сейчас законодательно предлагается лишить их права голоса на неопределенный срок. И в этих условиях абсолютно правильным со стороны России стал бы шаг о непризнании результатов предстоящих выборов. Хотя по-хорошему это нужно было сделать еще пять лет назад. По крайней мере, на сегодняшний день достойных кандидатов, которые хотя бы как-то стремились восстановить отношения с Россией или могли сесть за стол переговоров с республиками Донбасса, на Украине нет. А значит и России давно пора переходить к более жестким решениям по Украине», — заключил Артем Журко.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря.