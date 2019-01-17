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Стая бродячих собак искусала девочку в Хакасии

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Стая бродячих собак искусала девочку в Хакасии

Абакан, 17 января. Стая диких собак напала и искусала несовершеннолетнюю в городе Черногорск в Хакасии. Об этом в четверг сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следователей, в социальных сетях появились сообщения о нападении в городе собак на местных жителей​​​. Так, на 16-летнюю девушку из города Черногорска в частном секторе напала стая бродячих собак.

В результате у нее были искусаны ноги, ее доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Кроме того, согласно данным следователей, также от укусов собак пострадали мужчина и женщина.

По результатам доследственной проверки СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность».

Ранее сообщалось, что медведь откусил руку женщине на новогоднем корпоративе в красноярском пансионате.

Автор: Алексей Громов
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