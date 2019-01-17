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Из-за мощного снегопада в Йошкар-Оле обрушилась кровля жилого дома

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Из-за мощного снегопада в Йошкар-Оле обрушилась кровля жилого дома

Йошкар-Ола, 17 января. Мощный снегопад, который обрушился на Марий Эл накануне, спровоцировал обрушение кровли в одном из жилых домов в столице региона.

Инцидент произошел в ночь на четверг в селе Семеновка, которое входит  в состав городского поселения. Большого количества снега не выдержала кровля деревянного барака на улице Коммунистической.

Из-за мощного снегопада в Йошкар-Оле обрушилась кровля жилого дома

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос по временному размещению жильцов дома, информирует МедиаПоток.

Автор: Константин Терехов
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