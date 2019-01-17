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Погибло первое в истории растение на Луне

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Погибло первое в истории растение на Луне

Пекин, 17 января. Погибло проросшее на обратной стороне Луны на борту китайского зонда Chang'e 4 хлопковое семя, сообщает агентство Синьхуа.

Ученые считают, что росток погиб из-за наступления лунной ночи, в течение которой температура на поверхности спутника опускается до -170 градусов по Цельсию. Авторы эксперимента также подчеркнули, что не надеялись на длительный эксперимент с биосферой Lunar Micro Ecosystem.

Кроме хлопчатника Chang'e 4 доставил на Луну семена масличных культур, картофеля и рапса. Но они не взошли.

Ранее Газета.ru сообщила, что Национальная космическая администрация Китая (CNSA) показала сделанные зондом Change-4 снимки, на которых аппарат запечатлен на обратной стороне Луны среди множества кратеров.

Луноход миссии Chang'e 4 прилунился 3 января в бассейне Южный полюс — Эйткен. Зонд стал первым подобным аппаратом, севшим на дальнюю от Земли сторону Луны.

Автор: Виктор Мальцев
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