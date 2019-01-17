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Циклон обрушился на север Сахалина: прекращено воздушное сообщение

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Циклон обрушился на север Сахалина: прекращено воздушное сообщение

Южно-Сахалинск, 17 января. Мощный циклон, сместившись на север Сахалина, оставил Охинский район без воздушного сообщения.

Как сообщает РИА Новости, известно, что имеется многочасовая задержка рейса в Южно-Сахалинск. Кроме того, улучшения погоды ждут пассажиры рейсов из Охи в Хабаровск и обратно.

Также непогода внесла коррективы в работу общеобразовательных школ муниципального образования, где были отменены занятия для всех обучающихся с первого по одиннадцатый классы.

«Несмотря на непогоду, когда наблюдаются короткие периоды затишья, дорожники занимаются расчисткой трассы. Высота снежного покрова за ночь достигла примерно 30 сантиметров», — сообщил руководитель района Сергей Гусев.

Автор: Константин Терехов
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