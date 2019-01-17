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В Марий Эл впервые уголовное дело рассмотрели присяжные заседатели

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В Марий Эл впервые уголовное дело рассмотрели присяжные заседатели

Йошкар-Ола, 17 января. В Марий Эл в прошлом году присяжные заседатели впервые рассмотрели уголовное дело.

Как сообщает МедиаПоток, разбирательство в отношении 39-летнего мужчины, который обвинялся в убийстве и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), прошло в городском суде Йошкар-Олы. 

Тогда решением присяжных подсудимый был признан виновным, суд приговорил его к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор  вступил в законную силу.

Автор: Константин Терехов
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