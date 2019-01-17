Порошенко пообещал минимизировать «российское влияние» на выборы на Украине

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы минимизировать влияние России на президентские и парламентские выборы в стране.

«Как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», — заявил Петр Порошенко на встрече с главами аккредитованных на Украине международных организаций и диппредставительств иностранных государств.

Президент Украины считает, что Россия проводит операцию по влиянию на выборы в стране. Порошенко также заявил, что российское руководство «особо и не скрывает» намерения провести подконтрольную себе власть на президентских и парламентских выборах.

Конечной целью Москвы Порошенко назвал остановку «демократического развития Украины» и движения в сторону европейской и евроатлантической интеграции, а также возвращение страны в «российскую сферу влияния». Президент Украины пообещал создать все условия для проведения честных и свободных выборов.

Президентские выборы пройдут в стране 31 марта текущего года. Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года и продлится 90 дней.