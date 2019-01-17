Отряд кораблей Тихоокеанского флота возвращается во Владивосток из дальнего похода

Владивосток, 17 января. Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возвращается во Владивосток. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

«19 января 2019 года в 11.00 во Владивостоке состоится торжественная церемония встречи отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота по случаю возвращения из дальнего похода», — говорится в сообщении.

Напомним, что корабли ТОФ ушли в дальний поход 1 октября 2018 года. За три с половиной месяца они посетили Индонезию, Китай, Японию, Бруней, Сингапур, Индию, Шри-Ланку. Последней точкой похода стали Филиппины. Основной целью поездки была демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе, а также развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие—2018». Об этом сообщала «Газета.ru»