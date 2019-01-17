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В США назвали причину задержания иранской журналистки

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В США назвали причину задержания иранской журналистки

Вашингтон, 17 января. Власти США считают задержанную сотрудницу иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми важным свидетелем.

С заявлением на тему, которое приводит агентство Associated Press, выступил старший сын журналистки, полагая, что его мать является ключевым свидетелем по какому-то делу.

Кроме того, Хусейн Хашеми сообщил американским журналистам, что его матери не предъявляли каких-либо обвинений. Также он, его сестра и брат получили повестки, предписывающие дать показания. 

Напомним, что иранская телеведущая и журналистка Марзие Хашеми была задержана в США. Официально о том, что стало причиной для задержания сотрудницы СМИ, пока не сообщается.

Автор: Константин Терехов
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