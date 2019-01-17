На Украине увеличили размер туристического сбора

Киев, 16 января. Власти Украины ввели на территории страны новый посуточный туристический сбор.

Если раньше общая сумма туристического сбора составляла 1% от стоимости проживания в гостиницах, то теперь туристам придется платить фиксированную стоимость, притом ежедневно.

Согласно новым законодательным нормам, для украинских туристов сбор составит до 0,5% от размера минимальной заработной платы в стране, а для иностранных — до 5% от минималки.

«В то же время Минэкономразвития обращает внимание на то, что в абсолютном измерении в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 гривен за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 — для иностранцев», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что окончательный размер туристического сбора будет устанавливаться местными администрациями для своего населенного пункта индивидуально.