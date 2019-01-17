Масштабные боевые стрельбы начались на полигонах ВВО

Владивосток, 17 января. Более 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) участвуют в боевых стрельбах на полигонах в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии, Сахалинской и Амурской областях и в ЕАО. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Перед стрельбами военнослужащие прошли месячный курс интенсивной одиночной подготовки. Участники маневров отрабатывают нормативы и учатся совместно действовать в обороне и наступлении.

«Военнослужащие отрабатывают множество нормативов на занятиях по огневой, тактической, инженерной и другим видам занятий боевой подготовки, а также учатся совместно действовать в обороне и наступлении», — сообщил Гордеев.

При обучении акцент ставится на освоении опыта современных военных конфликтов. Военные используют экипировку «Ратник», вооружение и боевую технику. Половина практических занятий пройдут в имитирующей современный бой сложной, быстро меняющейся обстановке, в ночных условиях, подчеркнул Гордеев.