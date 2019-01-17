На Украине хотят запретить тестировать косметику на животных

Киев,17 января. Украинский Минздрав может запретить тестировать косметику на животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На общественное обсуждение вынесен проект технического регламента на косметическую продукцию. В Минздраве страны подчеркнули, что в случае принятия регламента, украинцы будут пользоваться качественной и безопасной косметикой.

«Сегодня перечень запрещенных к использованию в косметической продукции ингредиентов составляет 400, технический регламент устанавливает 1328,», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в документе прописан запрет на тестирование косметики на животных. В Минздраве Украины подчеркнули, что такое правило действует в странах Европейского Союза.