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На Украине хотят запретить тестировать косметику на животных

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На Украине хотят запретить тестировать косметику на животных

Киев,17 января. Украинский Минздрав может запретить тестировать косметику на животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На общественное обсуждение вынесен проект технического регламента на косметическую продукцию. В Минздраве страны подчеркнули, что в случае принятия регламента, украинцы будут пользоваться качественной и безопасной косметикой.

«Сегодня перечень запрещенных к использованию в косметической продукции ингредиентов составляет 400, технический регламент устанавливает 1328,», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в документе прописан запрет на тестирование косметики на животных. В Минздраве Украины подчеркнули, что такое правило действует в странах Европейского Союза.

«С внедрением нового технического регламента иностранные компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке», — заявили в пресс-службе Минздрава страны, сообщает УНИАН.
 

Автор: Денис Коробейников
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