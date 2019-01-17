«Сменившая место жительства» Волочкова вернулась в Россию

Москва, 17 января. Балерина Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив в Россию.

Такой информацией с подписчиками в Instagram поделилась сама заслуженная артистка России, написав в комментарии к размещенному видео, что счастлива вернуться на родину.

«Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье», — написала Волочкова.

Напомним, что буквально на днях балерина писала, что намерена остаться жить на Мальдивских островах, и сейчас уже подыскивает местную школу для своей дочери Ариадны. Как объяснила Волочкова, Мальдивы — ее любимое место на Земле.