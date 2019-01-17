Рослесхоз предложил остановить скупку Китаем российского леса

Москва, 17 января. В России необходимо принять единые жесткие меры, которые запретят китайским предпринимателям приобретать у жителей Сибири и Дальнего Востока лесопродукцию. Об этом в Совете Федерации заявил глава Рослесхоза Иван Валентик.

По мнению Валентика, основную проблему представляют пункты приема и отгрузки древесины, в которых китайские предприниматели покупают у граждан продукцию и легализуют ее с помощью частичной переработки. Глава Рослесхоза считает, что в Лесном кодексе должен быть прописан единый порядок функционирования таких пунктов.

«Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей», — заявил Валентик.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины устанавливают регионы, некоторые из которых занимаются этим в недостаточной мере, а некоторые не занимаются вовсе.