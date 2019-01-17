Названы самые высокооплачиваемые специальности в крупных городах России

Москва, 17 января. Водители, электросварщики и маркировщики попали в список самых высокооплачиваемых профессий в крупных городах России.

Так, водитель-экспедитор с собственным грузовым автомобилем грузоподъемностью 20 тонн может найти работу с зарплатой в Москве от 250 тысяч рублей до 285 тысяч рублей. От кандидата на должность требуется знание Москвы, а также навыки работы с документами. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону также ищут водителей грузовиков на хорошую зарплату: до 110 тысяч рублей и до 120 тысяч рублей соответственно.

Водитель такси, который имеет водительский стаж категории В не менее трех лет может устроится на работу в Москве с зарплатой до 100 тысяч рублей. Среди требований: знание города и плавный стиль вождения.

Один из работодателей в Петербурге ищет газосварщика, которому готов платить 150 тысяч рублей в месяц. Среди топ-вакансий есть должность маркировщика в Ростове-на-Дону с зарплатой от 81,3 тысяч до 105,8 тысяч рублей. А в Казани ищут монтажника на зарплату в 80 тысяч рублей.

Исследование проводил портал Rabota.ru, сообщает «Российская газета».