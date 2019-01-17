В России появится нацпроект по борьбе с угрозами из космоса

Москва, 17 января. В России будет разработан национальный проект по борьбе с космическими угрозами.

Информацией об этом с РИА Новости поделился научный руководитель Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

По словам ученого, впервые с такой инициативой в РАН выступили еще девять лет назад, однако тогда «Роскосмос» не поддержал идею, да и в целом ситуация в мире была иной.

«Сейчас за рубежом, в первую очередь в США, далеко продвинулись вперед в развитии систем обнаружения угроз из космоса. На состоявшемся заседании президиума РАН академики проголосовали за проект постановления», — пояснил Шустов.

Как добавил член-корреспондент РАН, принятие документа означает, что работы по созданию в России национального проекта начались, сообщает «Газета.ru».

В свою очередь в «Роскосмосе» предложили найти отражение в документе вопроса мониторинга околоземного космического пространства и дальнего космоса на предмет парирования угроз астероидно-кометного плана.