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Экономика

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой российской компании

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Сбербанк вернул себе звание самой дорогой российской компании

Москва, 17 января. Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» и вновь стал самой дорогой компанией в России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, стоимость привилегированной акции российского банка составила 173,1 рубля, а обыкновенной —201,26 рубля. Капитализация компании равняется 4,52 трлн рублей. Во время торгов в среду акции Сбербанка выросли на 0,76—1,65%.

Капитализация «Роснефти» составляет 4,461 трлн рублей. Ее акции понизились в цене на 0,79% до уровня в 421 рубль за акцию.

Третье место по капитализации в России занимает компания «Лукойл» — 3,84 трлн рублей.

Напомним, что самой дорогой компанией в мире является Amazon. Ее капитализация составляет 54,7 трлн рублей, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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