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В США задержали готовившего атаку на Белый дом мужчину

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В США задержали готовившего атаку на Белый дом мужчину

Вашингтон, 17 января. Сотрудники ФБР задержали молодого человека, который готовил атаку на ряд американских объектов, в том числе - на Белый дом.

Как сообщает телеканал ABC, обвинения в подготовке нападения были предъявлены некоему 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу, который был арестован в рамках расследования Федерального бюро расследований в Джорджии.

В американской специальной службе считают, что молодой человек планировал напасть на Белый дом, у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.

Как сообщает «Газета.ru», подозреваемый не знал, как атаковать резиденцию американского президента. У него не было оружия и взрывчатки, и мужчину задержали в момент покупки оружия у агентов ФБР, работавших под прикрытием.

Автор: Константин Терехов
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