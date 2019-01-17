Россия инициирует вопрос наделения Интерпола новыми функциями

Москва, 17 января. Россия инициирует вопрос наделения Интерпола функцией координатора борьбы с международным терроризмом и оперативно-розыскной функцией. Об этом заявил председатель экспертного совета Международной полицейской ассоциации (МПА), экс-министр внутренних дел РФ, генерал армии Анатолий Куликов.

Куликов отметил, что российская сторона выступит с инициативой на встрече с руководством Интерпола, которая пройдет во французском Лионе в феврале.

«С нашей точки зрения, идеальный вариант, чтобы борьбой с международной преступностью и координацией борьбы с международным терроризмом занимался Интерпол, потому что организация уже существует. Во-вторых, Интерпол имеет мощный банк данных», — цитирует экс-министра РИА Новости.

По его словам, в настоящее время организация играет роль почтового ящика, а ее устав безнадежно устарел. Куликов также сообщил, что в России считают возможным наделить Интерпол правом вести оперативно-розыскную деятельность и даже иметь выделенные силы для борьбы с терроризмом.

По словам экс-министра, соответствующий вопрос необходимо включить в повестку дня ближайшей генассамблеи Интерпола.