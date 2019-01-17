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Один из крупнейших инвесторов в мире умер в США

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Один из крупнейших инвесторов в мире умер в США

Вашингтон, 17 января. На 90-м году жизни в США умер основатель инвестиционной компании Vanguard Group Джон Богл.

Информацию о кончины бизнесмена распространили сразу несколько американских СМИ, правда о точных причинах смерти одного из крупнейших инвесторов не сообщается.

При этом телеканал CNBC предположил, что у Богла в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе предприниматель страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Богл основал Vanguard Group 1975 году, сейчас это —  крупнейшая инвестиционная компания в мире, которая распоряжается активами на сумму свыше 5 триллионов рублей, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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