В Раде анонсировали 12-кратное повышение цен на газ для украинцев

Киев, 17 января. Украинцев ждет 12-кратный рост цен на газ с первого января 2020 года. Такое повышение цен анонсировали в Верховной раде Украины.

По словам депутата Александра Долженкова, украинские власти подписали Меморандум МВФ, по которому цены на голубое топливо увеличатся в 12 раз. Долженков напомнил, что в настоящий момент тариф за тысячу кубометров газа составляет 8500 гривен, а в 2013 году стоимость газа составляла 930 гривен.

Депутат заявил, что после увеличения цен на голубое топливо вырастут тарифы на отопление и водоснабжение. Кроме того, с 2013 года в стране увеличились в пять раз тарифы на электричество.

«По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы. Про это никто тут не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит», — подчеркнул Долженков.

Ранее министр социальной политики страны Александр Рева заявил, что стоимость голубого топлива снова может вырасти для украинцев. Он пояснил, что украинский кабинет министров «понижает цену в соответствии с расчетом по формуле»

«С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ», — заявил Рева в интервью местному изданию «Эспрессо».

Как сообщала «Газета.ru», правительство Украины повысило цены на газ в октябре 2018 года. Так, стоимость голубого топлива увеличилось на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Киев был вынужден пойти на такой шаг из-за требований МВФ: европейские чиновники отказывались выдавать очередной транш по кредиту без повышения цены на газ.