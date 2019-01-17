Сенаторы США потребовали доступа к переводчикам Трампа на встречах с Путиным

Москва, 17 января. Сенаторы-демократы Джек Рид и Боб Менендес направили запрос о возможности допросить переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Заявление парламентариев распространили их пресс-службы.

Рид и Менендес направили в Белый дом письмо, в котором просили предоставить подтверждение того, что Дональд Трамп сохранил записи своих переговоров с Владимиром Путиным надлежащим образом. В этом же послании парламентарии просят разрешить Конгрессу допросить присутствовавших на встречах переводчиков.

«Сенаторы также запросили Белый дом позволить Конгрессу допросить переводчиков, присутствовавших на встречах президента Трампа с Путиным», — говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ обвинили Дональда Трампа в том, что он скрывал подробности первых переговоров с российским коллегой, сообщает Газета.ru. По данным The Washington Post, глава государства изъял записи переводчика после встречи, которая прошла летом 2017 года в Гамбурге, и распорядился не сообщать подробности переговоров другим членам администрации.