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Украина

«Ну привет, Киев»: Собчак внезапно приехала на Украину

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«Ну привет, Киев»: Собчак внезапно приехала на Украину

Киев, 17 января. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео из столицы Украины.

О том, что россиянка сейчас находится в Киеве, говорится в Instagram Stories, где на выложенных видеокадрах видно, что Собчак подъезжает к Европейской площади украинской столицы.

«Ну привет, Киев!)))», — пояснила запись комментарием Собчак, при этом название города было написано, как «kieв»! При этом такого слова нет ни в одном языке мира – ни украинском, ни русском, ни английском, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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