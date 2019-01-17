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Пушков о выходе США из ДРСМД: Судьба договора решена

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Пушков о выходе США из ДРСМД: Судьба договора решена

Москва, 17 января. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Своими мыслями на тему председатель временной комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с читателями в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«США объявили дату выхода из ДРСМД — 2.02. Это означает — судьба договора решена. Соединенные Штаты от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии», — написал Пушков.

Как напоминает «Газета.ru», заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США Андреа Томпсон обозначила дату второго февраля, добавив, что Россия должна представить доказательства выполнения соглашения со своей стороны.

Автор: Константин Терехов
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