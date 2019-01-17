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Минздрав России выступил против возвращения курилок в аэропорты

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Минздрав России выступил против возвращения курилок в аэропорты

Москва, 17 января. Минздрав РФ предложил Госдуме отклонить инициативу о возвращении курилок в аэропорты, так как подобные зоны способствуют употреблению табачных изделий.

В министерстве отметили, что впервые за последние 25 лет россияне стали меньше курить. Запрет на курение вне специально отведенных зон в среднем на 11-15% снизил продажи сигарет, сообщает со ссылкой на обращение Минздрава газета «Известия».

Ранее, Общероссийское объединение пассажиров высказалось за возвращение курительных комнат в «чистые зоны» аэропортов. За год в организацию поступило более сотни соответствующих обращений.

Принять законопроект по оборудованию зон для зарегистрированных пассажиров в аэропортах курительными комнатами рекомендовал комитет Госдумы РФ по охране здоровья.

Автор: Виктор Мальцев
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