Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

СМИ сообщили о планах Трампа создать государство Палестина

53
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о планах Трампа создать государство Палестина

Тель-Авив, 17 января. Президент США Дональд Трамп разрабатывает ближневосточный мирный план по созданию на 90% территории Западного берега реки Иордан палестинского государства, утверждает израильский телеканал Reshet -13.

Журналист телеканала Барак Равид заявил, что Трамп предоставит план в ближайшие месяцы. Равид утверждает, что присутствовал на закрытом брифинге американского чиновника. Также израильский журналист цитирует неназванного представителя Белого дома, который якобы заявил, что «спекуляции в отношении плана неточны».

По словам Равида, палестинское государство не только будет располагаться на 90% Западного берега реки Иордан, но также будет иметь столицу в части Восточного Иерусалима.

Журналисты телеканала заявляют, что исторический центр Иерусалима останется под контролем Израиля, а палестинцы получат вдвое больше земель, чем контролируют сейчас.

«Мирный план Трампа в том виде, в каком его обрисовал на брифинге американский чиновник, выглядит самым удобным для Израиля вариантом за последние два десятка лет», — утверждает телеканал  Reshet -13.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.