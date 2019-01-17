СМИ сообщили о планах Трампа создать государство Палестина

Тель-Авив, 17 января. Президент США Дональд Трамп разрабатывает ближневосточный мирный план по созданию на 90% территории Западного берега реки Иордан палестинского государства, утверждает израильский телеканал Reshet -13.

Журналист телеканала Барак Равид заявил, что Трамп предоставит план в ближайшие месяцы. Равид утверждает, что присутствовал на закрытом брифинге американского чиновника. Также израильский журналист цитирует неназванного представителя Белого дома, который якобы заявил, что «спекуляции в отношении плана неточны».

По словам Равида, палестинское государство не только будет располагаться на 90% Западного берега реки Иордан, но также будет иметь столицу в части Восточного Иерусалима.

Журналисты телеканала заявляют, что исторический центр Иерусалима останется под контролем Израиля, а палестинцы получат вдвое больше земель, чем контролируют сейчас.