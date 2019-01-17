Эксперты рассказали, чем опасна дешевая ипотека

Москва, 17 января. Слишком мягкие условия по ипотеке, в том числе низкий первоначальный взнос, могут нанести вред, который превысит пользу для населения, говорится в материалах риелторской компании «Невский Простор».

«Крайне важен размер первого взноса. Если банки будут выдавать большое число жилищных займов с нулевым и небольшим первым взносом, то это рано или поздно приведет к кризису, который был в США в 2008 году», — цитирует вице-президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, генерального директора АН «Невский Простор» Александра Гиновкера «Лента.ру».

Эксперт отметил, что дешевые кредиты также не обязательно обеспечат жильем всех нуждающихся. Низкие процентные ставки не обрушат ипотечный рынок, но «директивно» разгонять его, по мнению Гиновкера, смысла нет.

Ранее крупнейшие российские банки «Сбербанк» и «ВТБ» сообщили об увеличении ставки по ипотеке. «Сбербанк» поднял ставку 14 января, «ВТБ» — с начала года.