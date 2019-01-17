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Корреспондента курдского телеканала жестоко избили в Москве

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Корреспондента курдского телеканала жестоко избили в Москве

Москва, 17 января. Неизвестные избили собственного корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра.

«Мухаммед получил травмы в результате нападения в районе студенческого городка РУДН в Москве. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Мы следим за его состоянием», ― цитирует РИА Новости Бабакра.

Как сообщается, нападение произошло несколько дней назад, пишет газета «Известия». Представитель Демократической партии Курдистана уже обратился к журналистскому сообществу Москвы осудить это нападение, а также потребовать его скорейшего расследования.

 

Автор: Антон Зарубин
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