Корреспондента курдского телеканала жестоко избили в Москве

Москва, 17 января. Неизвестные избили собственного корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакра.

«Мухаммед получил травмы в результате нападения в районе студенческого городка РУДН в Москве. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Мы следим за его состоянием», ― цитирует РИА Новости Бабакра.

Как сообщается, нападение произошло несколько дней назад, пишет газета «Известия». Представитель Демократической партии Курдистана уже обратился к журналистскому сообществу Москвы осудить это нападение, а также потребовать его скорейшего расследования.