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Huawei заподозрили в уголовных преступлениях в США

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Huawei заподозрили в уголовных преступлениях в США

Киев, 17 января. Власти США подозревают китайскую компанию Huawei в хищении коммерческой информации у американских партнеров.

Газета The Wall Street Journal сообщает, что федеральные прокуроры возбудили дело. По данным журналистов, в Huawei могли украсть сведения, касающиеся оборудования для проверок смартфонов, которое использовала компания T-Mobile.

Также расследование в отношении китайской компании может быть связано с незаконным присвоением лаборатории в Сиэтле, сообщают «Известия».

Напомним, что дочь основателя Huawei и финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в декабре 2018 года. Ее обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Штаты добиваются ее экстрадиции. Отметим, что через некоторое время после задержания Мэн Ваньчжоу освободили под залог, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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