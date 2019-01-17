В Минобороны Украины рассказали о дорогостоящем переходе на стандарты НАТО

Киев, 17 января. Украина перейдет на основные стандарты НАТО до конца 2020 года, полный переход потребует большего финансирования. Об этом заявил глава украинского Минобороны Степан Полторак.

«До конца 2020 года мы должны получить основные стандарты НАТО, но полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем совершить только тогда, когда будем иметь полный финансовый ресурс, а реформа армии является очень дорогостоящей», — заявил Полторак.

Министр отметил, что Польша уже является членом НАТО, но все еще переходит на новые стандарты альянса. По словам Полторака, для замены техники и вооружения нужна «возможность финансового ресурса» и заявил, что «этот процесс более длительный».

В декабре 2014 года украинский парламент принял два закона, согласно которым Украина отказалась от внеблокового статуса. В 2016 году были приняты дополнительные изменения законодательства, которые определяют вступление Украины в НАТО целью внешней политики страны.