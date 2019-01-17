Высланная из РФ журналистка Бойко рассказала, как ее встретили на Украине

Москва, 17 января. Высланная из России украинская журналистка Елена Бойко связалась со своим коллегой Русланом Осташко. Она дала комментарий по поводу своей депортации, отметив, что из-за уголовного дела, заведенного против нее на Украине, ее вряд ли отпустят даже под залог.

Женщина отметила, что ее посадили в машину в пограничной зоне.

«Здесь нас встретили два очень крупных мужика <…> в штатском, которые никак не представились, но сказали, что они сотрудники службы приставов Белгорода», — сообщила она.

Затем за ней пришли представители пограничной службы Украины и поместили ее в отдельную комнату, охраняемую вооруженными людьми. Паспорт у журналистки забрали, комнату покидать ей запрещено.

Ранее Бойко арестовали в Харькове по требованию суда, о чем сообщила ее адвокат Галина Перфильева. Жунралистка является фигуранткой уголовного дела, заведенного против нее на Украине. Она уже подтвердила, что готова воспользоваться услугами адвокатов.

Напомним, преображенский суд Москвы признал Елену Бойко (настоящая фамилия Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы страны.