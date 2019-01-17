Киев, 17 января. Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что основной задачей украинского парламента в этом году станет закрепление в конституции страны европейского и евроатлантического курса.

«В феврале со стартом 10-й сессии одним из главных заданий станет «Внесение изменений в тело конституции, поддержка президентской инициативы относительно прописания европейского и евроатлантического курса Украины», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, что украинский парламент в ноябре 2018 года принял проект изменений в конституцию Украины, который закрепляет курс страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщала «Газета.ru».

Многие эксперты считают, что Украина не сможет стать членом обоих организаций в ближайшее время. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в Альянс Киеву необходимо проделать большую работу.

Ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Европе у Украины «ужасный имидж». Он подчеркнул, что у страны отсутствуют перспективы для получения членства. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивала, что руководству ЕС потребуется как минимум десять лет для принятия решения о возможном членстве Украины.