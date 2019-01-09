Купание желто-синего коня: Роман Носиков об уроке от Собчак и пульте управления украинцами

Люблю сани с подвесами,

А коня за быстроту.

Люблю милого за ласки,

За вертящиеся глазки,

А еще за простоту.

Русские частушки



За простоту люблю я Ксению Анатольевну Собчак. Она всякий раз помогает что-то лучше понять, что-то объяснить в людях и во времени, в котором нам приходится жить.

Ксения Анатольевна обладает удивительной способностью — попадая в любую, самую странную ситуацию, действовать так, чтобы вскрыть ее до самого дна. И все, что мы до этого полагали сложным и странным, делается простым и понятным.

Вот и сейчас нам есть за что ее благодарить.

Ксения Анатольевна снялась вся красивая в прибрежных волнах мне абсолютно все равно какого водоема в желто-синем купальнике совсем недорогой фирмы. Купальник стоит восемь тысяч рублей. А у фирмы как раз распродажа — ну, так совпало.

И выложила фото в Сеть.

А чтобы дошло до самых до окраин и их обитателей, Ксения Анатольевна еще и прокомментировала фото.

«Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось )))» — написала она в своем Instagram.

Казалось бы, три подряд восклицательных знака, да еще три смайлика должны насторожить кого угодно. Но нет. В комментариях к записи до сих беснуется исступленная толпа с криком «Дякую!» — и тоже с кучей скобочек и воскликов.

Зовут в гости на вареники: «Приглашаю Вас в Винницу! Посмотрите в Ютубе наш Фонтан Рошен и милости просим в гости!»

Обсуждают тяжелую долю Крыма в России: «Крымчане думали, что к ним из России толпы туристов приедут, но увы...»

Зовут володети и правити: «Так шо, может в президенты Украины?»

Осознают свою силу: «Жовто-блакытный накручивает лайки!»

Офицеры из Карелии удочеряют всех подряд: «В Карелии никто не уважает и не поддерживает Путина. Народ в Карелии вообще хочет присоединиться к Финляндии, выйти из состава России».

Ну, в общем, вы поняли.

А я подумал так: надо же, как Ксения Анатольевна обеднела за последнее время. Купальники с распродаж…

Все на продажу, за мелкий прайс. Действительно, дороже-то целевая аудитория не потянет.

И тут, в самый момент лицезрения произошедшего, возникло какое-то грустное чувство гармонии. Синее и желтое, черное и красное, инь и ян, Ксения Анатольевна и украинцы, томос и платежки за газ, майдан и война.

Лох и разводила.

Ксения Анатольевна удивительно верна себе. Она беспощадна к лоху и всегда на нем заработает.

Причем Ксения Анатольевна не сделала ничего нового. Она лишь повторила в чуть более бытовой форме то, что с украинцами из года в год делают в гораздо больших экономических и политических масштабах.

У народа Украины за последние годы отняли все — под непрестанные похвалы и похлопывания по плечу. Выменяли суверенитет на печенье. Продают Украине «реверсный» газ из РФ по цене на 30% выше — под аплодисменты за противостояние лично с Путиным и несломленность перед агрессором.

Вывезли женщин в бордели, мужчин — на поля с рапсом, в прислуги, почти в рабы — под славословия о европейском процветании и свободе, которая только для таких вот избранных и придумана.

Как это работает? Почему это работает? Что за пульт управления попал в руки к тем, кто вертит украинцами как хочет?

Американский психолог Карен Хорни выделяла десять видов невротических потребностей. Нас из них интересуют только две — потребность в восхищении собой и в общественном признании.

Заглянем в справочник в поисках определения истерического синдрома.

«Эгоцентризм, постоянное стремление быть в центре внимания, играть ведущую роль, повышенная эмоциональность, изменчивость настроения, плаксивость, капризность, склонность к увлечениям, к преувеличениям и т. п. Характерно поведение больных: оно отличается демонстративностью, театральностью, инфантильностью, в нем отсутствуют простота и естественность. Создается впечатление, что больной доволен своей болезнью», — сказано в словаре.

При этом у больного наблюдаются ритуальные действия и скандирование речи. Невротик воображает себя идеалом, главным героем и постоянно требует от окружающих подтверждения своей теории. Он испытывает агрессию по отношению к тем, кто сомневается в его идеальности. Он зависим от любой похвалы и поддержки.

Причина развития заболевания, скорее всего, — в неспособности к самооценке и ответственности.

Согласитесь — похоже. О нет, не на Ксению Анатольевну — там иное. Перед нами — совсем другой больной.

Все укладывается в картину: и Будда с Иисусом в шароварах, и самая старая нация мира, и вырытое Черное море, и явление крестов в картофелине, и «вы огромные — мы великие».

Но было бы наивностью утверждать, что наши уважаемые партнеры всего лишь воспользовались ситуацией. Этот «пульт» они не на дороге подобрали. Партнеры сконструировали и собрали его вместе с незалежной украинской властью. Им обоим конструкт понадобился для простой вещи — отделения украинцев от русских. Потому что совместно с русскими украинцы неуправляемы.

Создание такого «пульта» называется просто — растление.

Это раздувание национального чванства, постоянное подкармливание гордыни, захваливание, лесть, раздувание обид, претензий, теорий заговора. И снова — лесть, восхищение и восторг. Тем, какой украинец красивый, какой умный (все великие были украинцами), какой свободный. Рассказы о том, чего он на самом деле достоин и все бы у него было, если бы не...

А потом, после того как зависимость от поглаживаний сформировалась, следует резкий отказ от поглаживаний — пока украинец что-нибудь не сделает, чтобы доказать правоту всего вышесказанного. Иначе в нем разочаруются.

Ну, докажи, что ты свободный, сходи-ка на майдан!

Докажи, что смелый и гордый — откажись от переговоров с Москвой.

Докажи, что ты настоящий сверхчеловек-европеец — подави жалких людишек на Востоке.

Докажи. Докажи. Докажи.

А мы продолжим тебя хвалить, надевать вышиванку на писающего мальчика у себя в Брюсселе, где-нибудь наденем и желто-голубые ленты.

Ну а кто-то наденет «украинский» купальник.

Спасибо вам, Ксения Анатольевна, за очередной урок.